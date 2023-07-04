Челябинец забил до смерти новую знакомую, которая сказала, что он «не мужик»

Ближайшие 8 лет убийца проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске вынесли приговор мужчине, который жестоко расправился со своей новой знакомой. Это случилось еще в ноябре 2020 года. Челябинец познакомился на улице с женщиной и пригласил ее к себе выпить. Во время застолья он предложил даме жить с ним, но та отказалась. Вдобавок собутыльница оскорбила его и сказала, что он не мужик.

Такие слова очень задели хозяина квартиры. Он накинулся на женщину с кулаками, а затем схватился за деревянную биту. Челябинец нанес ей около 63 ударов, и в итоге пострадавшая скончалась. Бездыханное тело он положил в спальню, где оно лежало еще два дня.

После этого убийца решил избавиться от тела и пригласил в дом малознакомого мужчину. Он предложил ему деньги, если тот ночью поможет избавиться от трупа. Но вместо соучастия знакомый пошел в полицию. Так преступление и вскрылось.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии особого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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