Взлетную полосу в магнитогорском аэропорту реконструируют за один строительный сезон

Аэропорт временно не работает

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в Магнитогорске идет опережающими темпами. Об этом сообщил замглавы российского правительства Марат Хиснуллин. Он добавил, что работы на аэродроме планируют завершить за один строительный сезон.

— Модернизация сети аэропортов улучшит не только транспортную доступность регионов, но и их инвестиционную привлекательность, простимулирует развитие внутреннего туризма и создание дополнительных рабочих мест, — подчеркнул Марат Хиснуллин.

Напомним, аэропорт Магнитогорска закрыли из-за ремонта на период с 1 июня по 1 октября. В обновление оборудования и взлетно-посадочной полосы вложили 5,7 млрд рублей. Возобновить полеты планируют осенью, а завершить все работы по реконструкции воздушной гавани — до конца 2024 года.

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