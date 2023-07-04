В Челябинской области следователи выясняют, из-за чего в реку вылились нефтепродукты

Фото: Татьяна Буленкова / vk.com

В Следственном комитете начали проверку после загрязнения реки Большой Бердяуш в Челябинской области.

— Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение режима безопасного хранения нефтепродуктов, — сообщили в СУ Следственно комитета по Челябинской области.

Напомним, в водоем в Саткинском районе вылилось трансформаторное масло. Это случилось после аварии на складе местного энергоучастка.

Жители заметили радужные пятна на воде и характерный запах. В администрации Бердяуша призвали людей не использовать речную воду и не поить ей скот.

В МЧС заявили, что с поверхности воды масло удалось собрать, но необходимо также удалить загрязненный грунт.

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