В Челябинской области мопед, на котором ехал подросток, врезался в машину и загорелся

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району

В Челябинской области столкнулись легковая машина и мопед, начался пожар. Пострадал 15-летний подросток.

Авария произошла днем 3 июля в деревне Камышевка Аргаяшского района.

— При повороте налево водитель ВАЗ-21041 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, — рассказали в районном ОМВД.

За машиной на мопеде Racer без номеров ехал 15-летний подросток-бесправник. Кода ВАЗ стал поворачивать, юноша не успел затормозить.

Мопед врезался в автомобиль и опрокинулся. В следующий момент его охватило пламя.

Управлявший мопедом подросток сильно обгорел. Он находится в больнице с ожогами 60% тела второй и третьей степени.

Ранее в Челябинске водителя и пассажирку сбросило с мотоцикла во время ДТП.

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