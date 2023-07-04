В Челябинской области мопед, на котором ехал подросток, врезался в машину и загорелся

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району
В Челябинской области столкнулись легковая машина и мопед, начался пожар. Пострадал 15-летний подросток.
Авария произошла днем 3 июля в деревне Камышевка Аргаяшского района.
— При повороте налево водитель ВАЗ-21041 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, — рассказали в районном ОМВД.
За машиной на мопеде Racer без номеров ехал 15-летний подросток-бесправник. Кода ВАЗ стал поворачивать, юноша не успел затормозить.
Мопед врезался в автомобиль и опрокинулся. В следующий момент его охватило пламя.
Управлявший мопедом подросток сильно обгорел. Он находится в больнице с ожогами 60% тела второй и третьей степени.
Ранее в Челябинске водителя и пассажирку сбросило с мотоцикла во время ДТП.
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