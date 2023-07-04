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НовостиПроисшествия4 июля 2023 10:20

В Челябинске после столкновения микроавтобуса и КАМАЗа возбудили уголовное дело

В аварии пострадали девять человек
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске после аварии с КАМАЗом и пассажирским микроавтобусом возбудили уголовное дело. В ДТП 2 июля пострадали девять человек.

Как сообщили в УМВД Челябинска, дело расследуют по статье о нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до двух лет или принудительные работы на тот же срок.

Напомним, воскресным вечером в Челябинске столкнулись грузовик с полуприцепом и Ford Transit. После удара микроавтобус врезался в электроопору, а затем перевернулся на крышу. После аварии в больницу увезли шесть человек. Еще трое после первой медицинской помощи отказались от госпитализации.

— В результате дорожно-транспортного происшествия трем пассажирам автобуса, семейной паре и одному несовершеннолетнему пассажиру 2012 года рождения причинены тяжкие телесные повреждения. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

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