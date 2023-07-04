Прокуратура контролирует расследование дела после ДТП с микроавтобусом в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска

Прокуратура Челябинска контролирует расследования дела после ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и КАМАЗ. По данным ведомства, в результате аварии семейная пара и 11-летний ребенок получили тяжкие телесные повреждения. Всего в машине ехали 9 пассажиров.

В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

— Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой города на контроль, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, вечером 2 июля в Челябинске столкнулись грузовик и Ford Transit. Микроавтобус был заказным, водитель вез компанию отдыхающих с озера. После удара машина врезалась в электроопору, а затем перевернулась на крышу. В больницу увезли 6 человек. Еще трое отказались от госпитализации.

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