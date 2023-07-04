Реновация и гостиницы для туристов: как изменился рынок недвижимости в Челябинской области

За первые 5 месяцев 2023 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1 млн «квадратов» жилья Читайте на WWW.CHEL.KP.RU: https://www.chel.kp.ru/daily/27523/4788083/ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Развитие рынка строительства и недвижимости в последние годы достаточно нестабильно, это связано с множеством факторов: пандемия, локдаун, санкции. Как развивается строительство в Челябинской области обсудили на круглом столе «Новый уровень комфорта» в пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск».

1. Рост цен. Из-за того, что строительные компании вынуждены подстраиваться под экономическую и политическую ситуацию в стране, цены на жилье значительно выросли.

2. Спрос на комплексную застройку. Клиенту важно не просто купить жилье, но и место, в котором все необходимое будет под рукой: рестораны, кафе, магазины, спортивные комплексы, школы, детские сады, комфортная транспортная система.

— Покупатели стали более избирательны в выборе жилья. На текущий момент жителей не удовлетворяет лишь функция проживания. Поэтому перед нами стоит задача: как сделать так, чтобы наши клиенты, заезжая на участки, получали полную инфраструктуру, — прокомментировала Наталья Петровна Кузьминых, коммерческий директор «Голос.Девелопмент».

3. Потребность в покупке загородного жилья.

— Мы все понимаем, что пандемия сделала шаг на направление загородной недвижимости, в силу самоизоляции, и этот тренд продолжился и сейчас. Мы видим, что люди начинают выбирать загородную жизнь, — отметил Константин Николаевич Толкачев, директор компании «Доммодуль 74».

4. Реновация. Увеличение количества цифр — уже не главная задача.

— У Челябинска внутри границ города, есть огромный потенциал по строительству и он, прежде всего, ориентирован на территории реновации. Радует, что застройщики показывают интерес к уже застроенным территориям Челябинска и видят потенциал в их развитии, — отметила замначальника Управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина.

5. Обновление туристической недвижимости. Не так давно была принята программа по строительству модульных гостиниц для туристов. Это федеральная программа, которая дает финансовую поддержку на развитие внутреннего туризма. Задача компаний, работающих по этой программе, состоит в том, чтобы заменить старые базы отдыха, современными, экологичными и комфортными для отдыха домами.

6. Ипотека. Многие банки начали реализовывать ипотеку под индивидуальное строительство, что дает возможность не только приобрести готовое жилье, но и построить его самостоятельно.

— На текущий момент гражданину дается выбор, потому что государство распространило меры поддержки на все формы проживания, — коммерческий директор «Голос Девелопмент» Наталья Кузьминых.

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