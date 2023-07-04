«Каждый сам за себя»: в Челябинске впервые пройдет турнир по баскетболу 1х1

Турнир по правилам баскетбола 1х1 на Южном Урале пройдет впервые. Фото РФБ

Необычный баскетбольный турнир пройдет в Челябинске в ближайшую пятницу 7 июля. На открытой площадке в парке на Алом поле сойдутся участники, где в каждой команде (на одно кольцо) играет по одному участнику. Турнир по правилам баскетбола 1х1 на Южном Урале пройдет впервые.

В состязаниях примут участие 14 лучших игроков Урала в этой дисциплине баскетбола. Два участника будут выбраны организаторами из числа всех желающих. Чтобы подать заявку, вам необходимо заполнить анкету по ссылке.

В итоге турнирная сетка будет состоять из 16 участников. Игры пройдут на выбывание. Победителю достанется чек на 30000 рублей и почетное звание лучшего игрока 1х1. Остальные участники получат ценные подарки.

Ведущим турнира будет голос Winline Чемпионата России 3х3, легенда уральского баскетбола — Юрий Яговкин. Зрителей будут ждать крутые зоны с активностями, выступление диджея и крутой баскетбол.

ИЗ ПРАВИЛ БАСКЕТБОЛА 1Х1

— На игру дается 8 минут грязного времени или до 18 очков

— На атаку - 10 секунд

— За броски начисляется 1 и 2 очка, 9 метров – 3 очка

— Владение мячом по очереди

— Если игрок забил с фолом, он получает дополнительное очко, и владение мячом переходит к противнику

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