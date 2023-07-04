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НовостиСпорт4 июля 2023 12:16

«Каждый сам за себя»: в Челябинске впервые пройдет турнир по баскетболу 1х1

На открытой площадке в парке на Алом поле 7 июля сыграют 16 лучших игроков Урала
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Турнир по правилам баскетбола 1х1 на Южном Урале пройдет впервые. Фото РФБ

Турнир по правилам баскетбола 1х1 на Южном Урале пройдет впервые. Фото РФБ

Необычный баскетбольный турнир пройдет в Челябинске в ближайшую пятницу 7 июля. На открытой площадке в парке на Алом поле сойдутся участники, где в каждой команде (на одно кольцо) играет по одному участнику. Турнир по правилам баскетбола 1х1 на Южном Урале пройдет впервые.

В состязаниях примут участие 14 лучших игроков Урала в этой дисциплине баскетбола. Два участника будут выбраны организаторами из числа всех желающих. Чтобы подать заявку, вам необходимо заполнить анкету по ссылке.

В итоге турнирная сетка будет состоять из 16 участников. Игры пройдут на выбывание. Победителю достанется чек на 30000 рублей и почетное звание лучшего игрока 1х1. Остальные участники получат ценные подарки.

Ведущим турнира будет голос Winline Чемпионата России 3х3, легенда уральского баскетбола — Юрий Яговкин. Зрителей будут ждать крутые зоны с активностями, выступление диджея и крутой баскетбол.

ИЗ ПРАВИЛ БАСКЕТБОЛА 1Х1

— На игру дается 8 минут грязного времени или до 18 очков

— На атаку - 10 секунд

— За броски начисляется 1 и 2 очка, 9 метров – 3 очка

— Владение мячом по очереди

— Если игрок забил с фолом, он получает дополнительное очко, и владение мячом переходит к противнику

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