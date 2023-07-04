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НовостиОбщество4 июля 2023 12:05

В Челябинской области привели пугающую статистику по абортам

Статистика свидетельствует о сложном положении дел с абортами на Южном Урале
Дарья АНТОН
Большинство женщин откладывают рождение ребенка, чтобы сделать карьеру, приобрести жилье, получить стабильную зарплату.

Большинство женщин откладывают рождение ребенка, чтобы сделать карьеру, приобрести жилье, получить стабильную зарплату.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своих социальных сетях привела цифры, озвученные на Комиссии Госсовета по социальной политике. По ее словам, только в 2022 году в частных клиниках Челябинской области проведено около 3 тысяч абортов, не считая медикаментозные. Это почти треть от общего числа прерываний беременности.

– В женских консультациях нашего региона психологи сопровождают женщин, которые хотят прервать беременность. Зачастую удается убедить их сохранить ребенка. Но в частных клиниках подход другой, подобная работа там не проводится, – отмечает Ирина Гехт.

Также она рассказала, что порядка 4,5 миллионов российских женщин в возрасте от 20 до 40 лет не имеют детей.

Сейчас специалисты изучают, почему россиянки не спешат становиться мамами.

– Для одних определяющим критерием становится материальное обеспечение: женщина старается сделать карьеру, приобрести жилье, получить стабильную зарплату. Другим важно, чтобы на рождение ребенка был согласен его отец или же другие близкие родственники. Третьи откладывают материнство из-за нестабильности окружающего мира, – подытожила вице-губернатор.

В социальной сети Ирина Гехт провела опрос среди подписчиков, чтобы узнать их мнение, что становится решающим фактором, из-за которого женщина отказывается рожать ребенка. Большая часть участников опроса указало ответ: «нет стабильной работы и финансовой поддержки».

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