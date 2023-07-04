В Челябинской области привели пугающую статистику по абортам

Большинство женщин откладывают рождение ребенка, чтобы сделать карьеру, приобрести жилье, получить стабильную зарплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своих социальных сетях привела цифры, озвученные на Комиссии Госсовета по социальной политике. По ее словам, только в 2022 году в частных клиниках Челябинской области проведено около 3 тысяч абортов, не считая медикаментозные. Это почти треть от общего числа прерываний беременности.

– В женских консультациях нашего региона психологи сопровождают женщин, которые хотят прервать беременность. Зачастую удается убедить их сохранить ребенка. Но в частных клиниках подход другой, подобная работа там не проводится, – отмечает Ирина Гехт.

Также она рассказала, что порядка 4,5 миллионов российских женщин в возрасте от 20 до 40 лет не имеют детей.

Сейчас специалисты изучают, почему россиянки не спешат становиться мамами.

– Для одних определяющим критерием становится материальное обеспечение: женщина старается сделать карьеру, приобрести жилье, получить стабильную зарплату. Другим важно, чтобы на рождение ребенка был согласен его отец или же другие близкие родственники. Третьи откладывают материнство из-за нестабильности окружающего мира, – подытожила вице-губернатор.

В социальной сети Ирина Гехт провела опрос среди подписчиков, чтобы узнать их мнение, что становится решающим фактором, из-за которого женщина отказывается рожать ребенка. Большая часть участников опроса указало ответ: «нет стабильной работы и финансовой поддержки».

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