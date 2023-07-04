Спецкомиссия встретилась с жителями города в Челябинской области, где закрывают единственную больницу

Жители согласились, что здание больницы находится в плохом состоянии. Фото: пресс-служба администрации Ашинского района

Здание круглосуточного терапевтического стационара в Миньяре закрыли по предписанию пожарного надзора и из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. Обеспокоенные жители города Миньяр Ашинского района Челябинской области обратились к Алексею Текслеру с просьбой сохранить единственную в городе больницу.

Фото: пресс-служба администрации Ашинского района

В Миньяр выехала комиссия во главе с вице-губернатором Челябинской области Ириной Гехт и заместителем губернатора Станиславом Мошаровым. В рамках рабочей поездки они осмотрели здание аварийной больницы и заверили местных жителей, что они будут обеспечены всем необходимым медицинским обслуживанием в полном объеме.

– Поговорили с жителями. Они согласились с тем, что эксплуатировать стационар в нынешнем здании невозможно и в силу пожарных предписаний, и по санитарно-эпидемиологическому состоянию. Договорились, что сейчас организуем транспорт для подвоза людей в больницы Аши, Сима и в центр Миньяра. Кроме того, подключатся медики Челябинской областной клинической больницы. Узкие специалисты будут выезжать и проводить диспансеризацию, в случае необходимости госпитализировать в клиники Челябинска. Кроме того, договорились, что один из замов главного врача будет сопровождать жителей Миньяра в части получения необходимых талонов, организовывать госпитализацию и необходимые осмотры, – прокомментировала Ирина Гехт.

Вместе с тем, Ирина Гехт и Станислав Мошаров вместе со специалистами осмотрели площадку под строительство новой поликлиники с круглосуточным дневным стационаром. Возведение здания начнется в 2024 году и по планам должно занять полтора года.

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