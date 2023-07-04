В Челябинской области УФСБ ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков

Суд приговорил одного из сбытчиков к 7 годам колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ пресекли сбыт наркотических средств, задержав в мае 2022 года двоих человек с десятью килограммами гашиша. В дальнейшем они планировали сбыть их на территории Уральского федерального округа.

Фото: скрин из видео пресс-службы УФСБ России по Челябинской области

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области сообщили, что в настоящее время Советский районный суд Челябинска признал жителя Забайкальского края и южноуральца виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Одного из них суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима, другого – к 6 годам общего режима.

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