В Челябинске движение по улице Бажова частично закроют на 6 дней

Движение на участке ограничат до 10 июля. Фото: администрация Челябинска

До 10 июля по улице Бажова в районе дома №6 частично закрыто движение транспорта. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ АО «УСТЭК-Челябинск» на инженерных коммуникациях. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.