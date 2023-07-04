Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 14:32

В Челябинске движение по улице Бажова частично закроют на 6 дней

Автомобилистов просят учитывать ограничения
Дарья АНТОН
Движение на участке ограничат до 10 июля. Фото: администрация Челябинска

Движение на участке ограничат до 10 июля. Фото: администрация Челябинска

До 10 июля по улице Бажова в районе дома №6 частично закрыто движение транспорта. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ АО «УСТЭК-Челябинск» на инженерных коммуникациях. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.