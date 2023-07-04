Троллейбусы в Металлургическом районе Челябинска изменят схему движения до конца лета

Ограничения вступают в силу с 8 утра 5 июля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Движение троллейбусов закрывается в связи с реконструкцией теплотрассы по ул. 60-летия Октября.

В ООО «ЧелябГЭТ» сообщили, что ограничения вступают в силу с 8:00 5 июля до 1 сентября.

Движение троллейбусов маршрута №14 будет организовано по маршруту Парк Гагарина – ул. Пети Калмыкова – ДК Строителей – ул. Черкасская и далее по маршруту.

Маршрут №7 ранее отменен в связи с работами на Свердловском проспекте.

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