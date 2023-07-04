На трассе М-5 в Челябинской области в ДТП погиб водитель грузовика Mercedes

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Госавтоинспекции Челябинской области сообщили, что 46-летний водитель грузовика Mercedes не справился с управлением на изгибе дороги влево, совершил съезд в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

– ДТП произошло в Катав- Ивановском районе на 1651 км автодороги М-5 «Урал» Москва – Челябинск. Водитель от полученных травм скончался в больнице города Юрюзани, – отметили в ГИБДД региона.

Сейчас движение на данном участке восстановлено.

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