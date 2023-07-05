В Челябинске за 46 млн рублей построят площадку для соревнований мотоциклистов

Территорию для соревнований рассчитывают подготовить осенью Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Челябинске собираются построить площадку для мотоджимханы — соревнований по скоростному маневрированию на мотоцикле. В мэрии объявили аукцион на создание объекта. За обустройство площадки готовы заплатить до 46,7 млн рублей.

Территория для соревнований мотоциклистов расположится возле дороги Северный Луч, по соседству с автоспортивным комплексом «Трасса 74».

От подрядчика требуется забетонировать площадку, обустроить тротуары, установить ограждение. Все это нужно выполнить за три месяца с даты подписания контракта. Заявки от потенциальных исполнителей продолжат принимать до 11 июля.

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