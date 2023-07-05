В Магнитогорске 13-летняя девочка застряла в фонтане

Девочка на собственном опыте выяснила, почему купаться в фонтанах запрещено. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске помощь спасателей понадобилась 13-летней девочке, которая не могла выбраться из фонтана.

В жаркий день школьница решила пошалить и одновременно охладиться, забравшись в чашу фонтана в сквере 50-летия Победы. Дно в бассейне оказалось скользким. Девочка оступилась и угодила пальцами босой ноги в металлическую сливную решетку.

Школьница почувствовала боль и испугалась, но высвободиться не выходило. Девочку принялись утешать подруги и прохожие. Однако вытащить ногу школьницы из решетки никому не удалось. Пришлось обращаться в экстренные службы.

— Разбирать фонтан не понадобилось, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Спасатели при помощи шанцевого инструмента, отжали решетку, освободили ногу подростка и передали пострадавшую сотрудникам скорой помощи.

Девочку из сквера увезли в больницу — делать рентгеновский снимок и проверять, не сломаны ли пальцы ноги.

Ранее в Челябинской области восьмилетний мальчик застрял в старинном паровозе.

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