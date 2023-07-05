Житель Челябинской области угнал машину со спящим внутри хозяином и попал в аварию

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району,

В Аргаяше 18-летний мужчина попал в ДТП на угнанной машине. Хозяин автомобиля в это время мирно спал на пассажирском сиденье.

Как рассказали в ОМВД по Аргаяшскому району, все началось с застолья, которое устроили владелец LADA Samara и будущий угонщик. Выпив приличное количество спиртного, хозяин машины вышел подышать свежим воздухом. Собутыльник вскоре хватился его и пошел искать. У дома он обнаружил приятеля спящим на пассажирском сиденье машины. Житель Аргаяша не стал будить друга, а завел LADA и поехал кататься по городу.

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району,

Автомобильная прогулка вышла недолгой. Подвыпивший водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Полицейские возбудили в отношении молодого человека уголовное дело о неправомерном завладении машиной, а еще составили административные протоколы о повреждении дорожных сооружения и вождении в состоянии опьянения. После аварии угонщика задержали, но до суда отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, в Чебаркуле мусоровоз врезался в жилую пятиэтажку.

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