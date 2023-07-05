На форуме #РыжийФест челябинцев научат вести книжный блог и писать сценарии

#РыжийФест пройдет с 22 по 24 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Челябинске снова пройдет #РыжийФест — масштабный всероссийский литературный форум. Посетить его можно будет с 22 по 24 сентября. Организаторами выступили Челябинская областная универсальная научная библиотека и региональное отделение Союза журналистов России при поддержке Министерства культуры Челябинской области.

Программа фестиваля состоит из более 70 тематических событий на площадках #Люди, #Книги, #Идеи и на пространствах #Форум и #Творчество. Это значит, что пройдут творческие встречи с известными российскими писателями, будут культурная и деловая программы, лекторий, дискуссии, ток-шоу, а также программа для детской аудитории. Еще на #РыжемФесте можно будет приобрести книги по издательским ценам.

— Приятно видеть такое количество людей, которым не безразличны книги, не безразлична литература. И которые понимают, что из книг можно сделать праздник. Мы сейчас так нуждаемся в праздниках, каждая капля радости нам сейчас очень нужна. Даже для здоровья, это я говорю как доктор. Поэтому те, кто устроили #РыжийФест, они такие молодцы, просто слов нет, — детский писатель Светлана Лаврова о #РыжемФесте.

По уже сложившейся традиции площадкой выступит Центр международной торговли на проспекте Ленина, 35.А кроме Челябинска #РыжийФест пройдет и в городах области — Сатке, Снежинске, Кыштыме и в Нагайбакском районе.

Организаторы обещают больше интерактива, в этом году нововведение — в августе в онлайн формате представят три мастерские по направлениям «проза», «сценаристика» и «новые медиа». Курировать это мероприятие будут преподаватели Литинститута им. Горького, а также известный книжный блогер.

Приглашенными гостями в этом году будут Татьяна Наумова (Москва), книжный обозреватель, автор Telegram-канала «Книгочервивость», она будет вести медиа мастерскую «От рецензий к книжному блогу»; Евгений Попов (Москва), писатель, руководитель «Литературной мастерской Евгения Попова»; Александр Сегень (Москва), писатель, сценарист заслуженный работник культуры РФ, ведущий сценарной мастерской «Удивленные глаза кино» и многие другие.

— Существует мнение, что для ведения книжного блога достаточно просто читать книги. Это не совсем так: нужно еще про них рассказывать и делать это достаточно регулярно. Из хороших новостей — в книжном блоге очень важна личность автора, и именно те книги, которые ему интересны. Поэтому предлагаю вам попробовать свои силы в выполнении этого задания, — приглашает руководитель мастерской Татьяна Наумова.

И куда же без конкурсов, чтобы получить уникальную возможность — поучиться у мэтров отечественной литературы и журналистики, необходимо подать заявку на сайте в соответствии с требованиями руководителей мастерских. Тем, кто пройдет отбор, будет открыт доступ к каналу для обучения. Подавать заявки можно до 25 июля, но есть возрастное ограничение 18+. А подведение итогов пройдет на самом #РыжемФесте22-24 сентября.

Узнать подробнее о событиях форума и книжной ярмарки можно на сайте Рыжийфест.рф и в социальных сетях.

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