На областном Сабантуе определят лучших мастера и мастерицу

8 июля в деревне Норкино Аргаяшского района пройдет областной национально-культурный праздник Сабантуй. Гостей праздника встретят разнообразные программы и площадки. Впервые в 2023 году в конкурсную программу праздника включен областной конкурс на лучших мастера и мастерицу.

В рамках конкурса мастерицам предстоит презентовать авторское национальное украшение, выполненное по старинным традициям, а мастерам представить образцы мужского ремесла. Также участники Сабантуя посоревнуются в разнообразных конкурсах: «Лучшая юрта», «Лучшее подворье», «Лучшая национальная кухня», «Нити старины».

В традиционных юртах и шатрах будет представлен быт татарского и башкирского народов: предметы мебели, посуда, образцы национального костюма и декоративно-прикладного творчества: одеяла, ковры, вышитые салфетки. На территории подворья гости праздника увидят искусственный пруд, домашних животных, конную упряжь.

В рамках областного конкурса по национальной кухне гостям предстоит попробовать традиционное тюркское блюдо «талкан», изготовленное по старинным рецептам, по-особому приготовленные гусиные потроха, блины для зятя (Кейаукоймагы),красный творог (Кызыл эремсек), более 20 видов пирогов с различными начинками и еще много разных вкусностей из национальной тюркской кухни.

Еще одним интересным событием в конкурсной программе является презентация обрядовой культуры: участниками будут представлены обряды обрезания пут, проводы в армию, встреча гостей, башкирский обряд «Кындыкайэсэй» и другие.

Любителей спортивных состязаний приглашают поболеть за настоящих батыров, которые примут участие в соревнованиях по национальной борьбе на поясах «Кореш». Будет работать большая спортивная площадка и пройдут скачки. Не обойдут стороной праздник торговая ярмарка и площадка национальных забав, где каждый найдёт для себя что-то по душе. И, конечно, на мастер-классах гости праздника смогут попробовать себя в мастерстве изготовления женских нагрудников, свалять валенки, изготовить татарскую куклу, научиться элементам башкирского танца и даже освоить как правильно запрячь лошадь.

Музыкальное наполнение праздника составят выступления артистов из Республики Башкортостан, Республики Татарстан, заслуженных артистов Республики Татарстан и Башкортостан Челябинской области, этношоу Зайнетдин. И, конечно, в концертной программе примут участие самодеятельные творческие коллективы и солисты из Челябинской области. Будет работать площадка Детского сабантуя с мастер-классами и играми.

Организаторы праздника: Министерство культуры Челябинской области, Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов Челябинской области», Челябинская областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области», Челябинская областная общественная организация «Башкирский Курултай», Администрация Аргаяшского района при поддержке АНО Татарский национально-культурный центр «Дуслар».

Информационные партнеры СМИ «Уралым», ОТВ, Комсомольская правда, Гранада пресс.