Южноуралец получил 4 года колонии за нападение с ножом на тещу и 14-летнего пасынка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сосновском районе вынесли приговор 42-летнему мужчине, который набросился с ножом на мать и сына бывшей супруги. Инцидент случился вечером 25 декабря 2022 года. Тогда мужчина внезапно решил навестить бывшую супругу, предварительно выпив. Но в доме он нарвался на бывшую тещу, и между ними разгорелся конфликт.

Поздний гость не придумал ничего лучше, чем схватить нож и ударить ее. После этого он напал и на 14-летнего пасынка, а затем убежал. Пострадавшие получили ранения, но выжили. В итоге против мужчины завели уголовное дело, и теперь вынесли приговор.

— Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кстати, в октябре 2022 года мужчину уже судили за подобные выходки. Тогда он приревновал супругу и напал с ножом на своего приятеля.

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