Центр коммунального сервиса в Челябинске назвал 4 фактора, которые помогут содержать контейнерные площадки в чистоте

Фото: ООО "Центр коммунального сервиса"

В ЦКС проанализировали ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в зоне обслуживания*. Это позволило специалистам компании выявить параметры идеальной контейнерной площадки. За условный «эталон» было принято место сбора отходов, на которое не поступает жалоб от граждан. Люди видят, что мусор вывозится, а площадка всегда содержится в чистоте. Факторов, которые во многом определяют благополучную санитарную обстановку в месте накопления ТКО несколько:

Фактор 1. Правильно организованная контейнерная площадка

Наличие площадки, которая соответствует всем требованиям санитарных правил, – одно из наиболее важных условий благополучной санитарной обстановки. Требования СанПиН 2.1.3684-21, вступившие в действие 1 марта 2021 года, совершенно четко определяют, как должна быть обустроена КП:

– площадка размещается на асфальтовом или бетонном покрытии с уклоном для отведения талых и сточных дождевых вод;

– площадка должна иметь подъездной путь;

– вокруг точки сбора с трех сторон необходимо установить ограждение, препятствующее распространению отходов. Высота такого ограждения — не менее метра.

К сожалению, многие КП далеки от установленного законодательством стандарта. При этом отсутствие уклонов (пандусов) может приводить к невозможности выкатывать контейнер к мусоровозу. По этой причине мусорные накопители нередко можно увидеть оставленными возле дороги, что вызывает недовольство граждан. Отметим, что при отсутствии уклона заполненные отходами емкости, вес которых может достигать несколько сотен килограммов, физически сложно передвигать. При перемещении баков в таких условиях существует риск поломки их колес.

Отсутствие ограждений на большом количестве КП – еще одна проблема. В таких условиях может иметь место раздувание мусора порывами ветра, что зачастую приводит к сильному загрязнению окружающей территории.

Стоит отдельно отметить, что есть территории, в которых вообще нет стационарных контейнерных площадок. Бесконтейнерный (по-другому помешковый) сбор мусора, в частности, практикуется во многих поселках Магнитогорска. При таком подходе по улицам частного сектора в определенные дни проезжает мусоровоз, в его кузов грузчики собирают мусорные мешки, выставленные жителями на обочины (либо в машину их сбрасывают сами жители). Такой способ зачастую вызывает много нареканий — людям объективно неудобно, им приходится подгадывать время прибытия машины. Если же этого не делать, а оставлять мешки у дороги с утра (например, перед уходом на работу), есть риск, что мусор растащат бродячие животные, что опять же приведет к загрязнению территории.

Выход из такой ситуации только один – необходимо организовывать стационарные площадки в соответствии с требованиями СанПин и устанавливать контейнеры. Это позволит избавляться от мусора в любое удобное время суток без необходимости подстраивать свою жизнь под график движения мусоровоза. Решить вопрос с созданием КП в сельской местности в соответствии с федеральным законодательством – задача муниципальных властей. Кстати, власти Миасса ведут большую работу по созданию современных контейнерных площадок в частном секторе, вновь создаваемые места накопления отходов в полной мере отвечает требованиям санитарных правил.

Если же имеет место ситуация с отсутствием или нехваткой контейнерных площадок в многоквартирном жилом фонде, то решить вопрос с обустройством новых мест накопления ТКО должны собственники жилых помещений через управляющие жилым фондом организации (УК, ТСЖ или ЖСК).

Фактор 2. Наличие достаточного количества контейнеров на КП

Все контейнерные площадки должны быть оснащены баками в соответствии с действующими нормативами. Необходимое количество мусорных накопителей определяется расчетным путем исходя из числа потребителей, которые проживают в ближайшем жилом секторе.

Реальной проблемой на сегодня является нехватка контейнеров. Это может быть вызвано разными причинами. Из-за естественного износа емкости со временем приходят в негодность. Также систематически фиксируются факты порчи и хищения имущества неустановленными лицами. Контейнеры ломают, их сжигают и даже воруют. С начала года по самым разным причинам были выведены из эксплуатации более 300 контейнеров.

При этом в Челябинске дефицит пластиковых евроконтейнеров на сегодняшний день оценивается в 1400 единиц.

Со своей стороны, ЦКС постоянно направляет на покупку контейнеров 1 % валовой выручки. Такие целевые траты включены в тариф на услугу по обращению с ТКО. Также за счет целевых субсидий из федерального и областного бюджетов, а также за счет собственных средств муниципальные администрации периодически закупают дефицитные емкости.

Но даже при этих условиях решить вопрос с нехваткой не получается. Отметим, что организации, обслуживающие многоквартирный жилой фонд, тоже могут приобретать мусорные баки.

Отсутствие же достаточного количества контейнеров ведет к антисанитарии. Даже при ежедневной работе по опустошению баков такие площадки могут быстро загрязняться. Причина – быстрое заполнение контейнеров и складирование мусора прямо на землю.

Фактор 3. Наличие хозяйской руки на КП

У любой контейнерной площадки должен быть собственник, задача которого обеспечить содержание места накопления отходов и поддержание чистоты.

В многоквартирном жилом фонде эту работу должны организовать собственники жилых помещений через управляющие компании. В частном секторе и сельской местности поддержание порядка – зона ответственности органов местного самоуправления, однако не везде работа ведется на должном уровне.

В городской черте нередки ситуации, когда одной и той же контейнерной площадкой пользуются жители нескольких домов, которые могут обслуживаться разными управляющими компаниями. Некоторые УК при этом снимают с себя ответственность за наведение порядка в таких местах сбора отходов, ссылаясь на то, что земельный участок не находится на балансе обслуживаемой ими многоэтажки. При этом в разных муниципалитетах вопрос решается по-разному.

Так, власти Златоуста взяли курс на создание контейнерной площадки возле каждого многоквартирного дома, что по задумке должно исключить ситуации с уклонением УК от уборки мест накопления отходов. В других городах управляющие компании устанавливают графики обслуживания КП (в одни дни уборкой территории вокруг мусорных контейнеров занимаются дворники одной УК, в другие дни – дворники другой УК).

Отметим, что неравнодушное отношение дворников, которые отслеживают ситуацию со складированием отходов на КП, также может являться определяющим фактором в вопросе санитарного благополучия. Сотрудники отдельных УК буквально отгоняют от площадок машины, с которых в баки под твердые коммунальные отходы или на саму КП пытаются сбросить непрофильный мусор (старые автопокрышки, строительные и древесные отходы). Иными словами, там, где есть неравнодушный подход к работе, всегда порядок.

Фактор 4. Беспрепятственный доступ к бакам для мусоровозов

Проблемы с проездом мусоровозов к КП могут быть обусловлены разными причинами. Например, в дождливый сезон грунтовые дороги может размывать. Такая проблема особенно актуальна для сельских территорий и частного сектора. В период снегопадов сложности могут возникнуть при плохой очистке дорог. Сложности с проездом в отделенные поселки зачастую проявляются в южных районах региона, и в дворовых проездах в городах (проблема муниципалитетов с большим количеством многоквартирного жилого фонда). В гористой местности (Куса, Златоуст, Миасс) проблемой может стать обледенение склонов, что также приводит к невозможности проезда к площадкам.

Другая причина возникновения сложностей с проездом мусоровозов – проведение различными городскими службами земляных работ, что может быть связано с ремонтом или прокладкой инженерных сетей. Нередко случается так, что инициирующие работы инстанции не уведомляют об этом ЦКС и жителей, которые пользуются контейнерной площадкой, что приводит к переполнению мусорных баков, к которым на время земляных работ перекрыт доступ.

Третья причина – парковка автомобилей в узких дворовых проездах или возле баков. Проблема особенно актуальна для городских дворов. В Челябинске, Копейске, Магнитогорске и Златоусте еженедельно фиксируются такие случаи, которые создают сложности в работе по вывозу отходов. Особенно много их в областном центре (до сотни случаев в неделю).

*ЦКС обслуживает 31 муниципальное образования Челябинской области, они объединены в три кластера (Челябинский, Карабашский и Магнитогорский).