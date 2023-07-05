Банк Уралсиб подвел итоги онлайн-трансляции с места гнездования сапсанов

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Уралсиб подвел итоги очередного сезона онлайн-трансляции с места гнездования семьи соколов-сапсанов на крыше высотного здания офиса банка в Уфе. За два месяца трансляции ее зрители в прямом эфире наблюдали за появлением и выкармливанием птенцов, за тем, как орнитологи окольцевали соколят и дали им имена, а также за первыми полетами молодых сапсанов.

В этом сезоне у пары сапсанов появилось три птенца: две самочки – Уфимка и Кызыкай, и самец Аметист. Эти имена были выбраны по итогам открытого народного голосования в чатах банка в соцсетях, в котором активно участвовали зрители онлайн-трансляции. Сейчас все молодые соколы уже «встали на крыло», они активно охотятся в черте города, реже появляются на своем выступе крыши. Семейство может жить в городе до поздней осени, а затем покинет его на период зимовки.

Трансляция шла в прямом эфире в группе банка в социальной сети ВКонтакте с 3 мая по 30 июня. Среднее количество просмотров в сутки составляло около 400 зрителей, общее количество просмотров перешагнуло за отметку в 62 000.

По статистике сервиса ВК наиболее активными зрителями трансляции стали пользователи в возрасте от 30 до 45 лет. По географии охвата в этот раз трансляция собрала в основном российских любителей природы, но среди ее зрителей были замечены и натуралисты с территории Таджикистана, Беларуси, а также Великобритании и Нидерландов. Наиболее активными стали зрители из Уфы и Москвы.

Активным и доброжелательным было и общение в чате трансляции. Многие его участники делились временными метками о наиболее интересных событиях. Через 2 недели после кольцевания в период активных тренировочных полетов оператор трансляции регулярно менял ракурс обзора, чтобы зрители могли увидеть все, что происходит на крыше банка. Эти кадры также переданы орнитологам для очередного документального фильма. Регулярность проекта помогает сбору данных о жизни птиц: об их рационе, повадках, особенностях отношений, периодах взросления.

Редкие птицы выводят птенцов на крыше банка в Уфе много лет подряд. С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления потомства – совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы». О том, что и как происходит на крыше банка, и почему птицы возвращаются туда ежегодно – рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых. Этот фильм был создан на основе предыдущих лет наблюдения за сапсанами на крыше Уралсиба.

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