В Челябинске участок проспекта Победы закроют для трамваев на две недели

Ремонт короткого участка рельсов на проспекте Победы изменит сразу шесть маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят маршруты трамваев №3, №14, №15, №16, №18 и №22. Это сделают из-за капремонта путей.

С 22:00 7 июля электротранспорт не сможет проехать по отрезку проспекта Победы между улицами Кирова и Каслинской.

На время работ трамваи №3 будут курсировать между заводом имени Колющенко, Теплотехническим институтом, улицей Российской и ЧТЗ.

Трамваи №14 станут ездить между улицей Чичерина и Першино.

Трамваи №15 поедут от ЧТЗ через улицу Горького, проспект Победы, Теплотехнический институт, улицы Кирова и Карла Маркса к трамвайному депо №1.

Схема: ОГКУ "Оранизатор перевозок"

Трамваи №16 станут перевозить пассажиров по маршруту «Завод им. Колющенко — Кирова — Теплотехнический институт — проспект Победы — ЧЭМК».

Временная схема движения трамваев №18 «Чистопольская — Горького — проспект Победы — Теплотехнический институт — Кирова — Маркса — Чистопольская».

Трамваи №22 будут ездить по маршруту «Чистопольская — Маркса — Кирова — Теплотехнический институт — проспект Победы — Горького — Чистопольская».

Добавим, участок трамвайных путей рядом с Теплотехническим институтом — один из самых аварийных. На пересечении проспекта Победы с улицей Каслинской вагоны сходили с рельсов в сентябре и ноябре 2022 года, в начале января 2023 года и несколько дней спустя. А на пересечении проспекта Победы с улицей Кирова минувшей весной сошедший с рельсов трамвай чудом избежал столкновения со встречным вагоном.

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