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НовостиОбщество5 июля 2023 10:42

В Челябинске участок проспекта Победы закроют для трамваев на две недели

Изменятся шесть трамвайных маршрутов
Елена КОЛЧИНА
Ремонт короткого участка рельсов на проспекте Победы изменит сразу шесть маршрутов

Ремонт короткого участка рельсов на проспекте Победы изменит сразу шесть маршрутов

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят маршруты трамваев №3, №14, №15, №16, №18 и №22. Это сделают из-за капремонта путей.

С 22:00 7 июля электротранспорт не сможет проехать по отрезку проспекта Победы между улицами Кирова и Каслинской.

На время работ трамваи №3 будут курсировать между заводом имени Колющенко, Теплотехническим институтом, улицей Российской и ЧТЗ.

Трамваи №14 станут ездить между улицей Чичерина и Першино.

Трамваи №15 поедут от ЧТЗ через улицу Горького, проспект Победы, Теплотехнический институт, улицы Кирова и Карла Маркса к трамвайному депо №1.

Схема: ОГКУ "Оранизатор перевозок"

Схема: ОГКУ "Оранизатор перевозок"

Трамваи №16 станут перевозить пассажиров по маршруту «Завод им. Колющенко — Кирова — Теплотехнический институт — проспект Победы — ЧЭМК».

Временная схема движения трамваев №18 «Чистопольская — Горького — проспект Победы — Теплотехнический институт — Кирова — Маркса — Чистопольская».

Трамваи №22 будут ездить по маршруту «Чистопольская — Маркса — Кирова — Теплотехнический институт — проспект Победы — Горького — Чистопольская».

Добавим, участок трамвайных путей рядом с Теплотехническим институтом — один из самых аварийных. На пересечении проспекта Победы с улицей Каслинской вагоны сходили с рельсов в сентябре и ноябре 2022 года, в начале января 2023 года и несколько дней спустя. А на пересечении проспекта Победы с улицей Кирова минувшей весной сошедший с рельсов трамвай чудом избежал столкновения со встречным вагоном.

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