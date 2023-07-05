Полчища мух одолели деревни под Челябинском, расположенные рядом с птицефабриками

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Села в Аргаяшском и Чебаркульском районах утопают в мухах: насекомые ровным слоем покрывают почти все поверхности. Люди жалуются, что не могут выйти на улицу или просто проветрить комнату. Даже поесть бывает сложно: мухи мгновенно набрасываются на продукты.

Известно, что поблизости работают птицефабрики, и отходы их производства вполне могли привлечь полчища насекомых. Россельхознадзор уже провел беседы с руководителями предприятий, пишет «ФедералПресс».

На Чебаркульской птицефабрике заявили, что у них работает самая передовая в России технология переработки куриного помета в органическое удобрение в замкнутом цикле.

— С предприятия может выехать только органическое удобрение, которое по утвержденной технологии вносится в паровые участи земли, — сообщил гендиректор компании «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.

К тому же, в администрациях соседних с птицефабрикой Тимирязевского и Травниковского сельских поселений, а также селах Медведево и Пустозерово заявили, что скопления мух у них не обнаружены.

В ГК «Черкизово» рассказали, что в курсе ситуации с насекомыми в районе. В связи с этим, значительно увеличена дозировка и кратность обработки полей, куда вносятся удобрения, а также обработки площадки компостирования, территории и дорог рядом.

— Также проводится обработка всей внутренней площадки фабрики и за ее территорией и территории населенных пунктов Дербишиво и Ишалино. Заказан и в ближайшее время на площадки поступит новый препарат более сильного действия. Компостированные удобрения компания оперативно перемещает на поля и запахивает в землю, — прокомментировали цитирует «ФедералПресс» пресс-службу предприятия.

Поставить точку в этой истории предстоит комиссии из сотрудников Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры. Они проведут комплексную проверку санитарно-эпидемиологические норм, дабы выяснить степень причастности фабрик к нашествию насекомых.

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