На Челябинскую область надвигаются грозы, ливни, град и сильный ветер

Синоптики обещают ливень и град.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Сегодня вечером и завтра утром и днем в отдельных районах области ожидается непогода.
В Челябинском гидрометеоцентре предупредили о грозах, сильных дождях и ливнях, крупном граде и шквалистом усилении ветра до 25 м/с.
Погода испортится в ближайший час и продержится таковой до завтрашнего вечера.
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