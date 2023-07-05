На Челябинскую область надвигаются грозы, ливни, град и сильный ветер

Синоптики обещают ливень и град. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Сегодня вечером и завтра утром и днем в отдельных районах области ожидается непогода.

В Челябинском гидрометеоцентре предупредили о грозах, сильных дождях и ливнях, крупном граде и шквалистом усилении ветра до 25 м/с.

Погода испортится в ближайший час и продержится таковой до завтрашнего вечера.

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