Автозавод «Урал» примет на работу еще 1,5 тысячи человек

Производство планируют увеличить уже в этом году. Фото: автомобильный завод "Урал"
Еще полторы тысячи человек примет на работу южноуральский автопроизводитель «Урал». Штатная численность производства за полгода вырастет на 20%. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу завода «Урал».
Сейчас в Миассе на производстве грузовые машин трудятся чуть больше 8 тысяч человек. А к концу году штат надеются увеличить до 9,6 тысяч сотрудников.
Ведь в этом году планируют нарастить выпуск основной продукции на 50% - выпустить более 15 тысяч машин.
Сейчас заводу нужны слесари, сварщики, станочники, наладчики станков, токари, фрезеровщики, инженеры-технологи и контролеры ОТК.
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