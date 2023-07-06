В Металлургическом районе Челябинска в августе откроют новый сквер

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской появится новый сквер. Как сообщили в мэрии, его благоустроят к 1 августа.
Пока что удалось выполнить 40% всех намеченных работ. Идет установка фонарных столбов и укладка плитки на дорожках.
Позже в сквере посадят деревья и кусты, оборудуют площадки для детских игр и занятий спортом.
Напомним, мэр Челябинска Наталья Котова велела проверить все дворовые детские площадки после нескольких происшествий с детьми.
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