В Челябинской области клещи укусили уже почти 10 тысяч человек

Клещ может передать человеку опасную инфекцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области с начала 2023 года 9,9 тыс. человек обратились к врачам за помощью после укусов клещей. Среди пострадавших 2,3 тыс. детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 140 человек. Диагноз уже подтвердился у 16 южноуральцев. Еще 28 человек после укусов заразились клещевым боррелиозом.

Жители Челябинской области с начала сезона поймали и принесли на проверку 5,7 тыс. опасных членистоногих. Оказалось, что целых 22% клещей были переносчиками боррелиоза. Еще 0,1% были заражены вирусом клещевого энцефалита.

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