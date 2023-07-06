Самыми редкими детскими именами в Челябинской области оказались Алла и Борис

Не все родители придумывают оригинальные имена Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самыми популярными именами новорожденных в Челябинской области по итогам июня стали Ева и Александр. Так назвали 47 девочек и 53 мальчиков. Предпочтения молодых родителей проанализировали в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.

Наиболее редкими именами оказались Алла и Борис. Так в июне назвали по одному ребенку.

Всего за месяц на Южном Урале родилось 2 598 детей, в том числе 1 191 малыш — в Челябинске.

Напомним, в прошлом году южноуральские родители оригинальничали: среди имен, которые они дали новорожденным, — Черемуха, Эра, Весна и Спиридон.

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