В Челябинске закроют движение по улице Салютной из-за ремонта

Дорогу раскопают, чтобы обраться до труб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске с 12:00 6 июля перекроют улицу Салютную. Проехать нельзя будет по участку рядом с домом №148 на улице Танкистов.

Как сообщили в мэрии, ограничения вводят из-за ремонта теплотрассы до 20 июля.

Схема: администрация Челябинска

Напомним, движение также частично закрыто на улице Бажова. Там пытаются устранить аварию.

Отрезок проспекта Победы с вечера 7 июля закроют для трамваев. Из-за этого изменятся шесть маршрутов.

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