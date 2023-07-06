В Металлургическом районе Челябинска загорелось производственное здание

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске утром 6 июля начался пожар в производственном здании на улице Мраморной.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вспыхнуло масло в трансформаторе. Пламя охватило 150 квадратных метров.

Пожар тушили 57 человек, 19 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать спустя час и 25 минут после сообщения о пожаре.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Люди при происшествии не пострадали.

Напомним, несколько дней назад в Челябинской области случилось другое ЧП с трансформаторным маслом. После аварии нефтепродукты вылились в реку Большой Бердяуш.

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