Беспощадный зной: в Челябинской области жара усилится до +37 градусов

Блаженной прохлады южноуральцам остается ждать минимум неделю Фото: Егор ИВЛЕВ

Жара в Челябинской области достигает +37 градусов. О прогнозе метеорологов сообщает «ФедералПресс».

С каждым днем зной на Южном Урале будет только усиливаться. Пика он достигнет в начале следующей недели. В понедельник 10 июля столбик термометра подскочит до отметки в +35 градусов, а во вторник 11 июля и вовсе будет +37.

Если верить предварительному прогнозу, невыносимая жара отступит лишь к середине июля. На пятницу 14 июля прогнозируют всего +22 градуса и дождь.

В сильную жару медики советуют южноуральцам пить воду и побольше находиться не на улице, а в прохладном помещении. При этом сильно охлаждать воздух кондиционером не рекомендуют: резкий перепад температур может стать слишком большим стрессом для организма.

Напомним, из-за аномальной погоды страдают не только люди, но и животные. В Челябинской области в этом сезоне суслики стали вести себя необычно.

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