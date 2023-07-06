В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов из-за жары

Ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской и Курганской областях снова установилась рекордная жара. Сегодня, 6 июля, температура достигнет 32 градусов. В связи с этим, с 12:00 до 20:00 будет ограничено движение грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на участках федеральных трасс:

— А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном 16 км — 146 км;

— Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км;

— «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к г. Тюмень 0 км — 91 км;

— Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган 125 км — 356 км;

— М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 1548 км — 1871 км;

— М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу 11 км — 130 км.

К сожалению, прогнозы не сулят скорого улучшения ситуации — наоборот, жара будет усиливаться. По данным синоптиков, уже 10 июля столбик термометра поднимется до 35 градусов, а 11 июля — до всех 37. Просим водителей быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

СПРАВКА

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

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