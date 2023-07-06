В Челябинской области назвали лучшие места для рыбалки

В Челябинской области немало рыбных мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опытные рыбаки назвали самые богатые уловом озера в Челябинской области. Перечень рыбных мест публикует «ФедералПресс».

По словам знатоков, с удочкой можно посидеть даже в пределах Челябинска. В озере Шелюгино рядом с поселком Чурилово водятся карась, чебак, окунь и лещ. В озере Смолино можно поймать щуку, окуня и чебака. А если устроиться с удочкой на берегу Шершневского водохранилища у поселка АМЗ, есть шанс принести домой окуня, щуку, карпа, чебака и судака. Карась и карп встречаются также в озере Большой Кременкуль.

Чуть дальше от Челябинска — «рыбные» озера Сугояк, Карагуш и Урефты. Туда можно ехать за окунем и карпом.

Еще более удалены от областного центра богатое карпом озеро Треустан и Аргазинское водохранилище, откуда можно выудить щуку, окуня и судака.

Вдобавок рыболовам нравятся озера Тептярги и Иртяш. В первом плавают крупные карпы, а второе известно разнообразием рыбы.

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