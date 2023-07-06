Новинки селекции и премьеры техники — на выставке «День поля» в Челябинской области

Фото: соцсети организатора

На площади 15 гектаров разместится масштабная выставочная экспозиция, на которой более 120 участников продемонстрируют последние новинки сельхозтехники и оборудования, современные технологии выращивания, обработки и сбора урожая.

Организатор выставки - Министерство сельского хозяйства Челябинской области, и оператор мероприятия - ООО «Первое Выставочное Объединение» приглашают в эти дни присоединиться к профессиональному сообществу всех, кто интересуется современным сельским хозяйством: фермеров, агрономов, животноводов, механизаторов, селекционеров, инженеров сельхозтехники, студентов агровузов, жителей сельских территорий и городских поселений. Предусмотрена обширная деловая программа, сюрпризы и развлечения.

По словам первого заместителя министра Евгения Литвинова, День поля – это своеобразная полевая выставка, праздник поля, который всегда проходит после завершения посевных работ. Поэтому на День поля съезжаются руководители, агрономы, инженеры сельскохозяйственных предприятий региона. День поля - также дискуссионная площадка для обсуждения перспектив развития отрасли, стратегии производства, преимуществ того или иного материального ресурса в производстве сельскохозяйственной продукции.

Традиционно на торжественном открытии с приветствием к аграриям выступят руководители органов власти региона, пройдёт награждение лучших фермеров, руководителей предприятий, специалистов.

Одни из главных участников выставки – производители и дилеры сельхозтехники. В программе Дня поля – демонстрация почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. Над тимирязевским полем будет парить мирный агродрон.

В этом году представители российской компании из Татарстана «Клевер Фармер», специализирующейся на цифровых технологиях, представят для южноуральцев новую комплексную автоматизированную услугу по агрохимическому обследованию почвы.

Дискуссионная площадка будет работать в рамках сквозного двухдневного мероприятия - Научно-практической конференции, посвящённой импортозамещению в АПК. Участников конференции пригласят также на экскурсии на участки конкурсного испытания сельхозкультур Челябинского НИИ сельского хозяйства. На них можно будет увидеть новые сорта пшеницы, ячменя, картофеля и познакомиться с результатами применения современных удобрений и средств защиты растений.

На второй день состоится областной конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов и областной слёт сельской молодёжи.

Яркий колорит Дню поля обеспечит ярмарка рукоделия от мастериц Чебаркульского района и фермерская ярмарка. На выставке можно будет приобрести и продегустировать домашнюю молочную и мясную продукцию, натуральные сладости, травяные сборы и сытные полуфабрикаты.

Гостей выставки ждут приятные сюрпризы. По традиции пройдет розыгрыш призов, и у каждого посетителя будет шанс выиграть циркуляционные пилы, болгарки и даже бензогенератор. Для этого нужно будет просто заполнить купон в зоне регистрации и не пропустить розыгрыш. Кроме того, участников «Дня поля» ожидает насыщенная творческая программа, выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Не упустите возможность принять участие в этом событии и узнать много нового о современном сельском хозяйстве! Приезжайте на выставку «День поля» всей семьей!

Посмотреть программу и участников выставки можно на сайте. Схема проезда описана здесь.