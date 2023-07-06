Южноуральцам рассказали, как помочь смартфону в летний зной

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По оценке метеорологов, 3 июля 2023 года оказалось самым жарким днем в истории. Средняя температура превысила 17 градусов Цельсия, чего не случалось с начала наблюдений в 1979 году. Такие аномалии негативно влияют не только на людей, но и на технику, включая смартфоны. Больше всего от перегрева страдают аккумуляторы – высокая температура запускает в них химические реакции, из-за которых батарея теряет емкость и даже может вздуться.

Эксперты МегаФона дали советы, которые помогут сохранить работоспособность гаджета в летний зной:

- не оставляйте смартфон на солнце, особенно в закрытой машине - батарея быстро разрядится или аппарат отключится, определив слишком высокую температуру.

- закрывайте ненужные приложения, не загружайте большие файлы и отключите WI-FI. Чем меньше операций будет выполнять процессор – тем ниже будет его температура.

- сделайте яркость экрана минимальной, чтобы заряд телефона продержался дольше.

Надежную работу связи и мобильного интернета в смартфоне, в свою очередь, обеспечивает базовые станции и оборудование, которое подготовлено к различным температурам.

— Телеком-оборудование готово работать в широком диапазоне температур. Все важные элементы находятся в герметичных контейнерах-аппаратных, где поддерживается необходимый режим – в среднем это +20°C. Внутри помещения функционирует климат контроль: системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции круглый год обеспечивают требуемую температуру, — добавили в пресс-службе МегаФона.

Если же смартфон уже раскалился, нужно снять чехол, положить устройство в прохладное место, исключая холодильник и контакты со льдом и водой.