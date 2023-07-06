Из Челябинска могут запустить авиарейсы в Грузию

Тбилиси Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Челябинска могут запустить прямые авиарейсы в Грузию. Росавиация выдала допуск на осуществление полетов.

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на рейсы по маршрутам «Челябинск – Батуми», «Челябинск – Тбилиси» и «Челябинск – Кутаиси».

«ЮВТ Аэро» позволили летать из Челябинска в Тбилиси и Батуми.

Допуск на полеты в столицу Грузии также получила компания «Победа».

Отметим, допуск Росавиации не означает начало авиасообщения, а просто дает компании возможность работать на рейсе, если она посчитает это выгодным.

Ранее из Челябинска запустили дополнительные вечерние рейсы в Санкт-Петербург.

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