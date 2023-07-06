Челябинский банк продает свой офис на ЧМЗ за 54 млн рублей

Общая площадь здания около 4 тыс. кв. м. и земельный участок 3 тыс. кв. м. Фото: google.com/maps

В Челябинске выставили на продажу бывшее отделение «Челиндбанка». Расположено оно по адресу ул. Ярослава Гашека, 12. Продается как само трехэтажное здание, так и прилегающий к нему участок. Объявление появилось на Avito 5 июля.

— Уникальное месторасположение делает возможным использовать под банк, офисный центр, ресторан, кафе, развлекательное заведение, медицинский центр и т. д. — говорится в объявлении владельца.

Продавцом является непосредственно АКБ «Челиндбанк». Он отмечает выгодное расположение здания вблизи государственных органов района. Потенциальному покупателю недвижимость обойдется в 54 млн рублей.

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