В Челябинской области в День семьи, любви и верности планируют пожениться 650 пар

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Челябинской области планируют зарегистрировать брак 650 пар. Об этом рассказала Ирина Текслер на торжественном вручении медалей «За любовь и верность» супругам, которые официально создали семьи более 25 лет назад.

– Через два дня, когда мы будем отмечать этот праздник, в этом году уже 650 молодых семей подали заявления и будут сочетаться браком. Мне кажется, это чудесная цифра, – отметила первая леди региона.

В 2022 году заявление подали 555 пар. В честь праздника молодым вручали букеты, браслеты и броши в виде ромашек. В 2021 году заключили 238 браков.

На 7 и 8 июля в Челябинске запланированы праздничные мероприятия. Ознакомиться с афишей можно в материале КП-Челябинск.

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