Неравнодушные челябинцы 6 лет подряд получают гранты на реализацию экоидей от ЧМК и «Зеленого города»

Проекты участников помогают благоустраивать общественные пространства. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Организаторами грантового конкурса экологических инициатив «Эко-Проектор» с 2018 года выступает общественная экологическая организация «Зеленый город» и Челябинский металлургический комбинат. Экспертный совет конкурса оценивает экологические проекты участников и направляет гранты на их реализацию.

В конце июня стали известны итоги конкурса 2023 года. Из нескольких десятков проектных заявок члены экспертного совета выбрали 28 – столько грантов «Мечел» выделит победителям. В этом году работы принимали в четырех номинациях: эко-просвещение, эко-продвижение, эко-добровольчество и эко-территория.

Лидерами по количеству стали проекты, посвященные благоустройству и экологическому просвещению. Ежегодно проекты участников помогают благоустраивать общественные пространства, повышать экологическую грамотность населения. Участники выбирали разные форматы реализации: от проведения субботников и озеленения территорий до разработки мобильных приложений по обучению сортировке отходов, открытия экологических лабораторий и проведения экологических квестов.

– Конкурсанты предлагают все более интересные и оригинальные идеи. В этом году победители на полученные средства проведут художественные конкурсы на тему экологии, обновят зеленый фонд Челябинска и даже изготовят специальные гнезда для поддержки популяции диких хищных птиц, – отмечает Елена Бычина, директор экологической организации «Зеленый город».

Фото: предоставлено "Комсомолке"

– Мы рады оказать поддержку неравнодушным людям. С нашей помощью участники могут реализовать действительно полезные идеи для благоустройства и озеленения города, повышения уровня экологической культуры. Наряду с реализацией крупномасштабных проектов по модернизации комбината, это наш вклад в улучшение экологической обстановки, – отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.