В Челябинской области опрокинулся грузовик, погибла женщина

Фото: УГИБДД Челябинской области

В Еманжелинском районе женщина погибла после аварии с перевернувшейся фурой. ДТП случилось вечером 6 июля на дороге Челябинск-Троицк.

У грузовика Iveco в движении лопнуло левое переднее колесо. После этого 30-летний водитель не справился с управлением. Тяжелая машина съехала в кювет, а затем опрокинулась.

— Пассажир автомобиля Iveco, женщина 1986 года рождения, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Ранее в Челябинской области 18-летний угонщик врезался в столб на машине, в которой в тот момент спал ее хозяин.

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