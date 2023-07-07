В Челябинской области две машины слетели с дороги и перевернулись после столкновения

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Кунашакском районе столкнулись Mazda 6 и LADA Granta. Погиб водитель отечественной машины.

Авария произошла вечером 6 июля на 93-м километре подъезда к Екатеринбургу.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 39-летний водитель Mazda не справился с управлением. Он выехал на левую обочину, но машину занесло. В результате иномарка столкнулась с попутной LADA.

Фото: УГИБДД по Челябиснкой области

После удара обе машины скатились в правый кювет и опрокинулись.

53-летний водитель LADA погиб на месте ДТП от полученных травм.

Напомним, тем же вечером случилась еще одна авария с переворотом. У грузовика лопнуло переднее колесо, он скатился в кювет и опрокинулся. Погибла пассажирка.

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