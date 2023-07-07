Звезды сериалов «Содержанки», «Беспринципные», «Мосгаз», «Нюхач» выступят на сцене ДК Железнодорожников с постановкой «Наследник»

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В спектакле «Наследник» зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий. Каждый, кто присутствует на вечере, узнаёт много нового о себе и о своих визави. Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения. Все происходящее настолько неожиданно, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал.

Еще более захватывающей и увлекательной постановку делает актерский состав. Большую роль здесь играет не только профессионализм актёров, но и личная харизма каждого из них.

Константин Лавроненко – российский актер театра, кино и телевидения, известный по таким фильмам и сериалам, как «Последний богатырь», «Содержанки», «Аванпост», «Инквизитор», «Клим», «Землетрясение», «Кома», «Сирийская соната» и др. Единственный российский актер, ставший обладателем приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Заслуженный артист Российской Федерации. Константин обладает невероятной харизмой. Его таинственность покоряет зрителей.

Марина Зудина – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Слава и любовь зрителей пришли к Марине Зудиной после проката картин «После дождичка в четверг», «Валентин и Валентина», «Забавы молодых». Наиболее популярные фильмы Марины: «Ещё люблю, ещё надеюсь», «Тридцатого уничтожить!», «Есенин», «Адъютанты любви», «Холодное сердце», «Немой свидетель», «Глаз Божий», «Обмани, если любишь», нашумевший сериал «Содержанки» и др.

Алексей Бардуков – актер театра и кино, с притягательной энергетикой, порой по-детски наивный и неестественно правильный, герой, который не может быть отрицательным, — таким видят Алексея Бардукова зрители. Сериал «Диверсант» сделал молодого артиста звездой и с тех пор актёр много снимается и радует поклонников своими работами. Алексея можно увидеть в кинофильмах: «На игре», «Найденыш», «Мосгаз», «Красные горы», «Метро», «Палач», «Паук», «Операция «Сатана», «Подольские курсанты», «Перевал Дятлова», «Собор», «Диверсант. Идеальный штурм» и др.

Юрий Батурин – актер театра и кино. Участие в фильмах и сериалах принесло успех и славу талантливому актеру. Фактурный и статный красавец как никто подходил для образов сердцеедов, аристократов, олигархов, даже негодяи в его исполнении вызывали жалость и понимание. В фильмографии актёра такие фильмы и сериалы, как: «Морозов», «Знахарь», «Метод Лавровой», «Страсти по Чапаю», «Бывшая жена», «Осколки счастья», «Женщина с лилиями», «Опасный круиз», «Союз спасения», «Беспринципные», «Грозный», «Там, где не бывает снега», «Хрустальное счастье» и др.

Иван Оганесян – популярный российский киноактер, музыкант. Обаятельный и добрый актёр притягивает зрителей. Они полюбили его за роли в фильмах: «Закон и порядок», «Нюхач», «Гражданин никто», «Спальный район». В копилке актёра ещё много интересных киноработ: «Только ты», «Мужская интуиция», «Уравнение со всеми известными», «Крем», «Я люблю своего мужа», «Отцы», «Три дня на любовь», «Двое над пропастью», «Шуша», «Бухта глубокая» и др.

Ксения Лавроненко – актриса театра им. Пушкина. Ксения занята в спектаклях «Жанна д’Арк», «Отпуск без конца», «Влюбленный Шекспир», «Сделано в СССР».

Билеты можно приобрести на сайте.

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