В Челябинской области на три дня ограничили движение грузовиков из-за жары

Ограничения будут в силе до конца недели Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области 7, 8 и 9 июля ввели ограничения для грузовиков на нескольких участках федеральных трасс. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», большегрузам придется временно остановиться из-за сильной жары. По прогнозу, во все три дня температура будет выше +32 градусов.

С 12:00 до 20:00 грузовикам запретят проезд по трассе А-310 Челябинск-Троицк с 16 до 146 километра.

Также под запретом для тяжелых машин отрезок с 1548 по 1871 километр трассы М-5 и отрезок с 11 по 130 километр подъезда к Екатеринбургу.

Кроме того, ограничения действуют на участке с 12 по 465 километр трассы Р-254 «Иртыш».

Напомним, сильная жара задержится в Челябинской области. По прогнозам метеорологов, в начале следующей недели температура поднимется до +37 градусов.

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