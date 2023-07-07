Фонд «Рожденная побеждать!» получил грант от Комитета социальной политики на реализацию социально значимого проекта

Два раза в неделю профессиональный преподаватель проводит для пожилых людей уроки танцев. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Название гранта «Физическое здоровье и душевная красота – залог успеха и долголетия нации». Реализует его танцевальный клуб GallaDance Riverside.

– Физическое здоровье и душевная красота – залог успеха и долголетия нации, социальный и культурный проект, направленный на поддержание активного и здорового образа жизни пенсионеров города Челябинска. Проект включает в себя обучение танцам, проведение мастер-классов, культурных и социальных танцевальных мероприятий. Танцы – это универсальный способ хорошо провести свое время. Ритмические, выразительные телодвижения, выстраиваемые в определенную композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к оздоровлению организма,– отмечают организаторы.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Два раза в неделю профессиональный преподаватель будет проводить для участников проекта танцевальные занятия по вальсу, танго, фокстроте, ча ча ча, свингу и другим танцам. В конце каждого месяца будет проходить творческое мероприятие, на котором занимающиеся будут показывать, чему они научились за период, и будут практиковать свои танцевальные навыки, а также общаться друг с другом.

Актуальность проекта заключается в том, что наше общество стремительно стареет, доля лиц, старше пенсионного возраста увеличилась за последние 10 лет на 5%. Большая часть людей пенсионного возраста осознают необходимость посильной активности и ее пользу для увеличения продолжительности здоровой и насыщенной жизни и душевного равновесия.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В дополнение к этому, также важно участие граждан в старшего поколения в социально-экономической, культурнои и духовнои деятельности в соответствии с их основными правами человека, способностями, потребностями и предпочтениями. Таким образом, данный проект направлен на поддержание физического и душевного здоровья, а также на активное участие граждан старшего поколения в жизни общества.

Цель проекта:

Создать условия и возможности для лиц старшего поколения заниматься танцами в комфортной атмосфере, получать новые двигательные навыки, тем самым поддерживать свое здоровье и уровень общения.

Задачи проекта:

– создать комфортные условия для занятий, способствующие раскрытию талантов, реализации личностного и творческого потенциала и самообразования занимающихся;

– способствовать привлечению внимания к важности темы активного долголетия в г. Челябинск, и повышению качества жизни людей пенсионного возраста;

– популяризация и тиражирование достижений занимающихся в процессе обучения, через публикацию в СМИ.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня уже танцуют в Комплексном центре социального обслуживания населения Калининского и Тракторозаводского районов, в отделении дневного пребывания, а также в ООО ТК «Риверсайд» – Курчатовский район.

С 13 июля жителей пенсионного возраста приглашают на уроки танцев в ДК Колющенко. Уроки на этой площадке будут проводиться только в июле и августе по четвергам с 11:30 до 12:15. Забронировать место можно по телефону 8-951-234-8056.