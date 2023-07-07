В Златоусте автобус столкнулся с легковой машиной, пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Златоусте столкнулись автобус Yutong и легковой ВАЗ. Пострадали два человека. Автобус после аварии перегородил улицу 1-ю Нижне-Заводскую.

ДТП случилось во время сильного дождя вечером 6 июля. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 50-летний водитель автобуса не убедился в безопасности разворота. В результате в Yutong врезалась легковая машина, в которой ехали водитель и два пассажира.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Травмы получили 25-летний водитель ВАЗ и его 20-летний пассажир. Обоим оказали первую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Водитель ВАЗа, как показала проверка, сел за руль пьяным. В отношении него составили протокол об управлении машиной в состоянии опьянения.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Автобус, судя по табличке на лобовом стекле, выполнял рейс для златоустовского завода керамогранита. Но в момент аварии пассажиров внутри не было.

напомним, тем же вечером в Челябинской области из-за лопнувшего колеса перевернулась фура.

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