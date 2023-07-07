Под Челябинском появится 45-километровая экотропа

По новой тропе можно будет гулять пешком или кататься на велосипеде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В окрестностях Челябинска собираются создать экотропу протяженностью 45 километров. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», прогулочный маршрут свяжет микрорайоны «Вишневая горка», «Конфетти», «Твоя привилегия», «Саммит», «Притяжение».

Тропа будет проходить как по жилым районам, так и через лесной массив. Деревья ради создания прогулочной дорожки обещают не рубить. Но в будущем между ними рассчитывают установить фонари, чтобы спокойно гулять можно было и вечером.

Ширина тропы составит 3-4 метра: должно хватить места пешеходам и велосипедистам. Части экотропы в жилых районах заасфальтируют, а в лесных — посыплют песчано-гравийной смесью.

На подготовку всего велосипедно-пешеходного маршрута потребуется два-три года.

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