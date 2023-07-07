Пассажиропоток челябинского аэропорта вырос на 20%

За полгода количество авиарейсов из Челябинского аэропорта выросло на 13% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пассажиропоток Челябинского аэропорта в первом полугодии 2023 года вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В путь на самолетах отправились 966 тыс. человек.

Как сообщили в пресс-службе авиапредприятия, абсолютное большинство пассажиров, 873 тыс. человек пользовались рейсами внутренних линий.

Самые популярные направления внутри страны у челябинцев — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Среди заграничных рейсов больше всего пассажиров — у самолетов до Турции. В Стамбул, Анталью и обратно за полгода слетали 47 тыс. человек.

На втором месте — Таджикистан. Рейсами в Душанбе и Худжанд воспользовались 22 тыс. пассажиров. На третьем месте Кыргызстан, самолеты туда и оттуда за шесть месяцев перевезли 8 тыс. человек..

Напомним, из Челябинска могут запустить авиарейсы в Грузию. Авиакомпаниям разрешили доставлять пассажиров в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

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