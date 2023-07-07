В Челябинске появится новая трамвайная остановка на время ремонта на проспекте Победы

В трамвай можно будет сесть рядом с перекрестком. Фото: ОГКУ "Организатор перевозок"

В Челябинске с 8 июля появится временная трамвайная остановка на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской.

Поздним вечером 7 июля закроют на ремонт короткий участок трамвайных путей на проспекте Победы — между улицами Каслинской и Кирова. Из-за этого изменяться сразу шесть маршрутов. Трамваи №3, №15, №16, №18 и №22 не смогут проехать в Першино или на северо-запад. Все они станут курсировать по альтернативным маршрутам.

До Першино или улицы Чичерина можно будет добраться только на трамвае №14. Чтобы челябинцам для пересадки не пришлось подниматься в гору по проспекту Победы или сворачивать на Каслинскую, решили создать дополнительную остановку трамвая №14.

При движении в сторону северо-запада остановка будет напротив дома №42 по улице Каслинской (это здание Калининского райсуда).

А остановка в сторону ЧМЗ расположится у дома №25 по улице Каслинской (это здание напротив, его можно узнать по муралу с зеленым деревом).

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