В Магнитогорске в День города устроят фейерверк и покажут мюзикл-трансформер

«Горячи сердца». Фото: Магнитогорский театр оперы и балета

В Магнитогорске три дня подряд будут отмечать День города и День металлургов. Праздничные мероприятия намечены на 13, 14 и 15 июля. Афишу торжеств опубликовали в мэрии города.

Вечером 13 июля на арене «Металлург» устроят праздник для ветеранов города и металлургического комбината.

В 17:00 14 июля на площади перед ареной «Металлург» откроются торговые ряды. Часом позже начнется концерт, а после него будут дискотека и фейерверк.

На самой арене также выступят певцы и танцоры. В 20:40 Магнитогорский театр оперы и балета покажет музыкальный спектакль-трансформер «Горячие сердца». Постановку создали на основе реальных историй из жизни строителей Магнитки.

В 17:00 15 июля торжества продолжатся у там ротонды в Парке у Вечного огня. Спортсмены устроят показательные выступления, именитые тренеры проведут мастер-классы.

А в 18:00 в парке «Притяжение» начнется большой праздничный концерт. Финалом торжеств станет в 22:00 презентация нового шоу светомузыкального фонтана.

Афиша: администрация Магнитогорска

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